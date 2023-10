Usa-Cina: senatore Schumer a Shanghai, serve libera concorrenza per nostre imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti, ha detto da parte sua Schumer, vogliono che il popolo cinese abbia più opportunità economiche, "ma molti americani sentono che la Cina non tratti equamente le compagnie Usa". "Crediamo sia necessaria una reciprocità che consenta alle aziende statunitensi di competere liberamente in Cina così come le compagnie cinese possono fare (negli Stati Uniti)", ha sottolineato il senatore democratico. Schumer ha anche sollevato la questione del fentanyl, narcotico che sta trovando ampia diffusione negli Usa e che Washington sospetta sia prodotto in Messico con ingredienti forniti dalla Cina. "Chi sta alimentando la crisi del fentanyl sta avvelenando le comunità in tutti gli Stati Uniti. Ciascuno di noi conosce famiglie che hanno perso un giovane uomo o una giovane donna a causa del fentanyl", ha affermato. (segue) (Res)