Usa-Cina: senatore Schumer a Shanghai, serve libera concorrenza per nostre imprese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrivata proprio oggi a Shanghai, la delegazione del Congresso - la prima a visitare la Cina da quattro anni a questa parte - è composta da tre democratici e tre repubblicani. Tra questi figura il senatore dell'Idaho Mike Crapo, membro della commissione Finanze. Il gruppo dovrebbe visitare anche Pechino, dove secondo il "New York Times" avrebbe chiesto un incontro con il presidente Xi Jinping. La visita giunge in un momento di forti tensioni tra le due superpotenze. Proprio oggi il ministero del Commercio della Cina ha accusato il governo Usa di "coercizione economica e bullismo unilaterale" dopo il sanzionamento da parte di Washington di 42 aziende cinesi accusate di aver fornito alla Russia semiconduttori utilizzati per la produzione di missili e droni per la guerra in Ucraina. Dopo aver lasciato la Cina, la delegazione del Senato Usa si recherà anche in Giappone e Corea del Sud. (Res)