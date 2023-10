Francia: Darmanin annuncia aumento sicurezza in siti comunità ebraica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese ha disposto un aumento della sicurezza dei siti delle comunità ebraiche, in particolare le sinagoghe e le scuole. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Gerald Darmanin in seguito alle rinnovate tensioni fra Israele e palestinesi. "Siamo tutti estremamente scioccati, abbiamo visto le dichiarazioni del presidente della Repubblica (Emmanuel Macron). Su sua richiesta, abbiamo già dato ordine ai prefetti di proteggere i siti delle comunità ebraiche", ha spiegato il ministro a Tolosa, aggiungendo che al suo ritorno a Parigi presiederà "una riunione di sicurezza per capire quali difficoltà potremmo avere sul territorio nazionale". Per il momento, "non sono state segnalate minacce" in Francia, ha detto Darmanin, spiegando tuttavia che il presidente Macron ha chiesto "di essere estremamente attenta alla protezione dei luoghi in cui si reca la comunità ebraica, come le sinagoghe e le scuole". (Frp)