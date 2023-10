Montenegro: Geoana (Nato), Podgorica alleato essenziale per stabilità Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario generale della Nato Mircea Geoana è intervenuto oggi al forum Be Secure a Budva, in Montenegro. L'evento è stato ospitato dal Consiglio Atlantico del Montenegro. Nel suo discorso pre-registrato, Geoana ha affermato che il Montenegro è un alleato molto apprezzato ed essenziale per la stabilità nei Balcani occidentali. Il segretario generale, come riferisce una nota, ha parlato anche della situazione della sicurezza nella regione, della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e del rafforzamento della deterrenza e della difesa della Nato. (Beb)