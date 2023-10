Slovacchia: proclamato stato di emergenza a Bratislava per aumento numero migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Bratislava ha dichiarato da sabato lo stato di emergenza sul territorio della capitale della Slovacchia a causa dei migranti in transito attraverso il Paese. Lo ha riferito il portavoce della capitale Bratislava, Peter Bubla, citato dall'agenzia di stampa "Tasr". "A causa della chiusura delle frontiere degli Stati confinanti, nella capitale cominciano a concentrarsi anche gruppi più numerosi di migranti, tra cui anche madri con bambini piccoli", ha aggiunto Bubla, spiegando che la dichiarazione dello stato di emergenza consente la città di gestire la fornitura degli aiuti necessari in modo più tempestivo ed efficiente. Il portavoce ha sottolineato che la città, in collaborazione con il Centro per il lavoro, gli affari sociali e la famiglia, nonché con le organizzazioni non governative, sta fornendo alloggi alle madri con bambini piccoli, la fornitura di generi alimentari e anche tutti i medicinali necessari.(Vap)