Serbia-Kosovo: custodia cautelare di 48 ore per l'ex vicepresidente del partito Lista serba Radoicic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente del partito Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo) Milan Radoicic è stato arrestato dalla polizia di Belgrado. Lo riporta un comunicato del ministero dell'Interno. "Il 3 ottobre 2023 gli agenti di polizia della direzione della polizia criminale hanno perquisito l'appartamento e altri locali di Milan Radoicic, al quale è stata ordinata la custodia cautelare fino a 48 ore. Radoicic è stato portato alla Procura superiore di Belgrado con una denuncia penale", si legge nel documento. Radoicic aveva ammesso la propria "piena responsabilità" per lo scontro a fuoco avvenuto il 24 settembre nel villaggio di Banjska, nel nord del Kosovo, in cui erano morte quattro persone. Sempre la settimana scorsa aveva quindi risposto all'invito delle autorità statali della Serbia e, accompagnato da un avvocato, aveva rilasciato una dichiarazione sulle circostanze del tragico evento. In un'intervista all'emittente statunitense "Cnn" il presidente serbo Aleksandar Vucic aveva sottolineato che Radoicic era "a disposizione delle autorità statali". (Seb)