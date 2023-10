Serbia: ministro Difesa, positivo annuncio Regno Unito su invio di 200 soldati a missione Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia valuta positivamente l'annuncio del Regno Unito sull'invio di altri 200 propri soldati alla missione Nato Kfor in Kosovo. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa serbo Milos Vucevic, secondo l'annuncio del suo dicastero. Nell'incontro con l'ambasciatore britannico a Belgrado, Edward Ferguson, Vucevic ha sottolineato che una delle priorità delle forze armate serbe è "la collaborazione con la Kfor". "Per questo motivo per la Serbia è importante che la Nato abbia uno status neutrale nella soluzione del problema", ha dichiarato Vucevic. (Seb)