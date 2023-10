Kosovo-Serbia: “Rtk”, Usa verificano se assalitori serbi si sono addestrati su veicoli donati a Belgrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Pristina hanno diffuso nei giorni scorsi un filmato che mostrerebbe, secondo la parte kosovara, un'esercitazione di "membri del gruppo terroristico serbo nelle basi militari in Serbia", avvenuta presumibilmente quattro giorni prima che "attaccassero il nord del Kosovo". Il video è stato condiviso da un esperto britannico di relazioni internazionali, Aidan Hehir, che ha avanzato l’ipotesi secondo cui il video potrebbe ritrarre dei veicoli blindati Usa. "Il Dipartimento della Difesa Usa non sarà contento che la Serbia abbia utilizzato gli Humvee donati dagli Stati Uniti per addestrare i terroristi. Vucic ha molto da spiegare", aveva scritto a commento del filmato. Il portavoce del Dipartimento di Stato Usa ha ora confermato all’emittente kosovara “Rtk” che la questione è già oggetto di indagine da parte delle autorità statunitensi. "Gli Stati Uniti prendono sul serio qualsiasi accusa riguardante attrezzature da loro fornite in qualsiasi parte del mondo. Stiamo considerando la questione", si legge nella risposta del Dipartimento di Stato a “Rtk”. (Alt)