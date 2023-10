Serbia: Vucic incontra premier di Regno Unito e Spagna al vertice di Granada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic è presente oggi al terzo vertice della Comunità politica europea di Granada. Subito dopo il suo arrivo, il capo dello Stato serbo ha incontrato il primo ministro britannico Rishi Sunak, con cui ha detto di aver avuto "un'eccellente conversazione sulla situazione in Kosovo, sulla regione dei Balcani occidentali e sulle attuali questioni geopolitiche", come reso noto dallo stesso Vucic su Instagram. Il presidente serbo ha successivamente tenuto una conversazione con il premier spagnolo Pedro Sanchez, che ha ringraziato per il suo "costante sostegno all'integrità territoriale della Serbia" e "per aver compreso la posizione di Belgrado sulla questione del Kosovo". (Seb)