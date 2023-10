Kosovo: la Germania rafforzerà il contingente nella Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania rafforzerà il proprio contingente nella missione a guida Nato in Kosovo (Kfor), a seguito delle tensioni nel nord. Secondo quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, le Forze armate tedesche (Bundeswehr) aumenteranno di 150 effettivi il contributo alla Kfor, attualmente pari a 85 militari sul limite massimo di 400. Il dispiegamento è previsto nell'aprile del 2024, con il piano già approvato dalla Cancelleria di Berlino. In particolare, i militari tedeschi dovrebbero essere impiegati per la prevenzione e il controllo degli scontri tra kosovari e serbi. (Geb)