Serbia: ambasciatore ucraino, non riconosciamo Kosovo e vorremmo sostegno a nostra integrità territoriale

- L'Ucraina da sempre sostiene l'integrità territoriale della Serbia e non riconosce il Kosovo come Stato indipendente e apprezzerebbe se vedesse lo stesso sostegno da parte di Belgrado. Lo ha dichiarato l'ambasciatore dell'Ucraina a Belgrado, Volodymyr Tolkach, ripreso dall'agenzia di stampa "Fonet". Tolkach ha aggiunto che l'Ucraina ha "perso tempo aspettando il completo appoggio da parte della Serbia", e che la Russia "ne ha approfittato per rafforzare la sua influenza". "Eravamo convinti che sostenendo la Serbia avremmo avuto di contro il suo sostegno in tutti i settori. Abbiamo perso tempo e così abbiamo dato ai russi la possibilità di rafforzare la loro influenza. E anche i nostri colleghi occidentali, purtroppo, hanno prestato molta più attenzione all'aspetto economico verso la Serbia che ad altro", ha detto Tolkach. Il rappresentante diplomatico ha ricordato che i presidenti dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, e della Serbia, Aleksandar Vucic, si sono già incontrati due volte quest'anno e che sono stati "incontri fruttuosi" perché, ha sostenuto, "si sono capiti reciprocamente". Tolkach ha infine stimato che dal febbraio 2022, secondo le informazioni disponibili, ci sono "più di 6 mila cittadini ucraini" che hanno richiesto la residenza temporanea sul territorio della Serbia. (Seb)