Roma: Landini, rispettare Costituzione con riforma fiscale attenta a sociale e lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manifestazione di oggi, organizzata dalla Cgil insieme a 150 associazioni, “nasce per chiedere al governo una riforma fiscale degna di questo nome e politiche che rendano il lavoro meno precario”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, arrivando al corteo partito da piazzale dei Partigiani a Roma. “Vogliamo lanciare un messaggio: i diritti fondamentali della Costituzione devono essere rispettati - ha sottolineato -. Siamo contrari alla modifica della Costituzione e chiediamo al governo di cambiare le proprie politiche, economiche e sociali. Non siamo qui per protestare ma per indicare la via maestra. Devono ascoltare le persone che lavorano e anche quelle che sono in pensione”. Ai sindacati Uil e Cisl “proporremo di proseguire con la mobilitazione che unitariamente è stata fatta a maggio”, ha aggiunto. La protesta di oggi “è un esempio di democrazia. Non c’è solo la Cgil, ma anche molte altre associazioni”, ha concluso Landini. (Rer)