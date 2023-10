Medio Oriente: il tentativo di mediazione dell'Egitto per fermare l'escalation tra Israele-Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto sta cercando di porsi come naturale mediatore per fermare l'escalation di violenza scaturita questa mattina con un attacco di razzi e via terra del movimento palestinese Hamas contro Israele. L'intelligence dell'Egitto, infatti, da anni porta avanti colloqui con Hamas e con Israele, in quando primo Paese arabo ad aver raggiunto la pace con lo Stato ebraico nel 1979 e in virtù del fatto che la Striscia di Gaza confina con il Paese delle piramidi. Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha avuto colloquio telefonici intensi contatti con alcuni omologhi e un certo numero di funzionari internazionali per lavorare per fermare l'escalation in corso tra palestinesi e israeliani, secondo quanto riferisce un comunicato stampa del ministero degli Esteri egiziano. (segue) (Res)