Medio Oriente: il tentativo di mediazione dell'Egitto per fermare l'escalation tra Israele-Hamas (2)

- Il capo della diplomazia egiziana ha dapprima parlato con Ayman Safadi, il ministro degli Esteri della Giordania, secondo Paese arabo ad avviare le relazioni diplomatiche con Israele nel 1994. A seguire, Shoukry ha sentito l'omologo degli Emirati Arabi Uniti (che hanno avviato le relazioni diplomatiche con Israele nel 2020), Abdullah bin Zayed, nel quadro della consultazione e del coordinamento in merito alla "pericolosa escalation in corso tra la parte palestinese e quella israeliana". Il ministro Shoukry ha voluto informare la controparte emiratina delle comunicazioni che l'Egitto sta conducendo per fermare l'escalation e cercare di contenere la crisi, secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri del Cairo. Le due parti hanno concordato sulla "gravità della situazione attuale e sulla necessità di compiere ogni sforzo per evitare che la situazione della sicurezza vada fuori controllo ed esponga la vita dei civili a ulteriori rischi e minacce". (segue) (Res)