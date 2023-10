Medio Oriente: il tentativo di mediazione dell'Egitto per fermare l'escalation tra Israele-Hamas (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Shoukry ha contattato anche Josep Borrell, l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea, per discutere i "pericolosi sviluppi israelo-palestinesi". Il capo della diplomazia del Cairo ha sottolineato l’importanza di fermare l’escalation in corso e ha auspicato che tutte le parti esercitino moderazione. Da parte sua, Borrell ha scritto su X (ex Twitter): “Le notizie di civili presi in ostaggio nelle loro case o a Gaza sono terribili. Questo è contro il diritto internazionale. Gli ostaggi devono essere rilasciati immediatamente”. L'attacco di Hamas coincide con il 50esimo anniversario della guerra dello Yom Kippur, che scoppiò il 6 ottobre 1973 con un attacco a sorpresa da parte degli eserciti dell'Egitto e della Siria contro Israele. Il conflitto terminò solo il 15 ottobre con un cessate il fuoco. (Res)