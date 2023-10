Roma: abusi edilizi e occupazioni irregolari di suolo pubblico, 40 esercizi sanzionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abusi edilizi e occupazioni irregolari di suolo pubblico. Gli agenti della polizia di Roma hanno sanzionato attività di somministrazione ed esercizi pubblici a Roma, e hanno elevato sanzioni per violazioni del codice della strada a circa 700 persone. E' stata eseguita ieri, dal Gruppo Tintoretto della Polizia di Roma Capitale la determinazione dirigenziale di chiusura dell'attività, emessa dal Municipio VIII, per abusi edilizi e non conformità dei locali di una braceria in zona Montagnola. L'attività di somministrazione, che poteva servire solo gli iscritti del circolo sportivo all'interno del quale era situata di fatto era aperta anche agli esterni, ulteriore illecito accertato dagli operanti. Dopo un lungo iter la chiusura dei locali, alla quale seguiranno periodici controlli di verifica dello stato dei luoghi. (segue) (Com)