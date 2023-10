Roma: abusi edilizi e occupazioni irregolari di suolo pubblico, 40 esercizi sanzionati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel fine settimana le pattuglie della polizia di Roma Capitale, nell'ambito della movida, hanno sanzionato circa 40 esercizi pubblici per varie irregolarità riscontrate e circa 700 persone per violazioni al codice della strada. Due i minimarket trovati aperti oltre l'orario consentito e 16 le irregolarità rilevate per la trattazione dei rifiuti urbani. Non sono mancate sanzioni per occupazioni di suolo pubblico non autorizzate e schiamazzi notturni. I controlli delle pattuglie si sono concentrati perlopiù a Trastevere, San Lorenzo e Ponte Milvio. Proprio in zona Trastevere, inoltre, gli agenti hanno scovato un laboratorio di gelati, che di fatto vendeva al pubblico, serviva oltremodo caffè, con tanto di macchina preposta e per la consumazione in loco erano presenti tavoli e sedie occupanti illegalmente il suolo pubblico. Circa 7 mila euro l'ammontare delle sanzioni comminate, anche per altri illeciti amministrativi appurati. (Com)