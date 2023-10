Energia: Putin, cooperazione con Uzbekistan e Kazakhstan garantirà benefici per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin, attraverso la cooperazione trilaterale con Uzbekistan e Kazakhstan nel settore energetico, tutti ne trarranno dei benefici. Putin ha parlato durante la cerimonia che ha avviato le forniture di gas russo all'Uzbekistan attraverso il territorio del Kazakhstan "L'attuazione di questo progetto avrà evidenti benefici per tutti e tre gli Stati. L'Uzbekistan riceverà un'ulteriore fonte di approvvigionamento energetico, che garantirà la fornitura ininterrotta di calore ed elettricità alle famiglie e alle strutture socialmente significative. Il Kazakhstan sarà in grado di risolvere il problema della gassificazione delle sue regioni settentrionali e orientali", ha detto Putin. Gazprom sta già lavorando sulle rotte e sui parametri appropriati per la fornitura di gas, ha aggiunto il capo dello Stato russo. "La Russia conferma il suo status di fornitore affidabile di gas naturale", ha detto il presidente. (Rum)