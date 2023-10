Medio Oriente: 40 israeliani morti e 740 feriti in attacco Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 40 persone sono state uccise e 740 ferite dall'inizio del massiccio attacco del movimento palestinese Hamas. Lo riferisce l'emittente israeliana "Channel 12". Cellule terroristiche di Hamas si sono infiltrate in diverse comunità nel sud di Israele e migliaia di razzi sono stati lanciati verso il centro e il sud del Paese. Hamas ha affermato di aver preso un certo numero di ostaggi da Israele verso la Striscia di Gaza, documentata da video, ma finora non c'è stata alcuna conferma da parte di Israele. In risposta all'attacco con razzi e con le infiltrazioni via terra, Israele ha lanciato l'operazione "Spade di ferro", bombardando siti di Hamas a Gaza. Secondo i media palestinesi, sarebbero morte nove persone a Gaza. (Res)