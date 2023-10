Sicurezza: Cera (Fd'I), Regione Lazio vicina a Municipio VI in contrasto illegalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto ieri il Consiglio straordinario nel Municipio Roma VI delle Torri a tema "Emergenza, sicurezza e legalità". All'incontro ha preso parte anche il consigliere di Fratelli d'Italia del Lazio, Flavio Cera, presidente della commissione regionale alla Sicurezza e alla Criminalità. E' quanto si legge in una nota di Cera. "Condividiamo l'appello di don Antonio Coluccia che ha invitato i presenti e le istituzioni a chiamare le cose col proprio nome e a non 'tradire l'evidenza' quando si parla di narcotraffico di droga, perché vuol dire esserne complici- spiega -. La Regione ha voluto essere presente nel Municipio VI. Tuttavia, siamo dispiaciuti nel notare che anche ieri, come anche all'audizione in Regione, è pesata l'assenza di un rappresentante del Comune di Roma. Anche perché in questo momento é necessario agire concretamente e le forze dell'ordine vanno ringraziate per il lavoro costante che già svolgono, ma che va incrementato". (segue) (Com)