Sicurezza: Cera (Fd'I), Regione Lazio vicina a Municipio VI in contrasto illegalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione regionale Sicurezza "ha poteri legislativi e non esecutivi - prosegue Cera -, ma è comunque possibile contribuire in maniera importante anche grazie all'Osservatorio regionale per la sicurezza e la criminalità recentemente istituito e presieduto dal generale di Corpo d'armata dei carabinieri Serafino Liberati. In molti interventi è emerso il tema per cui non è fruttuoso alimentare la divisione, e che le istituzioni devono essere compatte, tutte. La sicurezza, infatti - conclude -, non è una questione di colore politico e gli interessi dei singoli partiti non devono inficiare il raggiungimento di obbiettivi concreti". (Com)