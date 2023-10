Medio Oriente: Unidas Podemos esprime tutta la sua solidarietà al popolo palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di sinistra spagnolo, Unidas Podemos (Up), ha espresso "tutta la sua solidarietà al popolo palestinese", appellandosi alla comunità internazionale affinché "prenda misure per difendere la pace" per un cessate il fuoco. Parlando ai media prima di un evento a Madrid, la portavoce della formazione viola, Isa Serra, ha sottolineato che la guerra "non è mai la soluzione e la violenza genera solo altra violenza". L'esponente di Up ha, tuttavia, chiesto la fine della "violenta occupazione del territorio palestinese da parte dello Stato di Israele". Per Serra, infatti, questa situazione "genera esclusione, saccheggio delle risorse, violenza, povertà e una sistematica violazione dei diritti umani con un apartheid in Cisgiordania e specificamente a Gaza. Tutta la nostra solidarietà al popolo palestinese", ha concluso. (Spm)