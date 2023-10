Italia: ambasciatore Barbanti, non è Cenerentola, si rischia narrativa sbagliata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia “non è una Cenerentola, così si rischia di cadere in una narrativa sbagliata: noi abbiamo da imparare e da insegnare. Abbiamo da lavorare insieme con gli israeliani. L’intelligenza artificiale è sicuramente un fil en rouge che lega i due paesi”. A dirlo è l'ambasciatore d'Italia in Israele Sergio Barbanti, intervenendo alla prima edizione di “ComoLake2023 - Next Generation Innovations” - la “Cernobbio del digitale” - che si svolge nei giorni 5, 6 e 7 ottobre a Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como. I rapporti tra Italia e Israele “sono conosciuti in maniera un po' frammentata – ha aggiunto l’ambasciatore- sono rapporti storici”. I due paesi “si incontrano su diversi piani, sicuramente una complementarità tra i due paesi sotto quello economico, una forte evocazione manifatturiera italiana e l’avanguardia nella tecnologia israeliana” ha spiegato Barbanti, che ha citato settori più importanti per i rapporti: intelligenza artificiale, cyber sicurezza, l’agricoltura, l’arte e lo spazio. Israele “è una terra difficile in cui vivere dal punto di vista climatico e della connotazione geostrategica” ha concluso l’ambasciatore.(Rem)