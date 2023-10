Medio Oriente: Landini, cordoglio per vittime attacco, fermare le guerre nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cgil "condanna in modo esplicito quello che ha fatto Hamas contro il popolo israeliano". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, arrivando al corteo partito da piazzale dei Partigiani a Roma. Il sindacato "ribadisce la contrarietà a qualsiasi forma di guerra - ha aggiunto -. Crediamo che la pace vada costruita e per questo pensiamo sia necessario sviluppare un negoziato e che tutta la comunità internazionale affronti il tema che riguarda due popoli e due stati, la libertà del popolo palestinese e l'autonomia. Per quello che ci riguarda - ha aggiunto - questa logica di guerra, e che la guerra torni a essere lo strumento che regola il rapporto tra gli Stati e le nazioni, è una cosa che oggi avrà voce, ed è una delle ragioni per cui siamo in piazza".(Rer)