Cina: riserve in valuta estera in calo di 45 miliardi a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve in valuta estera della Cina sono diminuite di 45 miliardi di dollari nel mese di settembre, passando da 3.160 a 3.115 miliardi di dollari. Lo indicano i dati riportati oggi dall'agenzia di stampa statale "Xinhua". Si tratta di un calo superiore a quello previsto dagli analisti di Wall Street. Nello stesso mese di settembre lo yuan ha perso lo 0,5 per cento del suo valore nei confronti del dollaro. Alla fine di settembre la Cina disponeva anche di 70,46 milioni di once di oro fino, in aumento rispetto ai 69,92 milioni della fine di agosto. Il valore delle riserve di oro della Cina è tuttavia diminuito da 135,22 a 131,79 miliardi di dollari nel corso del mese. (Cip)