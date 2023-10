Israele: Lega, attacco vergognoso e da condannare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, hanno espresso “solidarietà al popolo di Israele vittima di un vile attacco terroristico che ha colpito duramente i civili”. “L'ennesima pagina di orrenda violenza perpetrata da Hamas che va condannata a livello mondiale con i fatti”, hanno proseguito. “La Lega da sempre è al fianco di Israele e sostiene il suo diritto a difendersi non solo a parole: prova ne è che in Ue siamo il primo partito italiano per voti in suo sostegno", hanno concluso.(Rin)