Innovazione: ambasciatore Barbanti, ruolo importante per processo integrazione Medio Oriente

- Nel passato si ipotizzava che gli scambi commerciali avrebbero pacificato e integrato il Medio Oriente, “non ci siamo ancora arrivati, il processo è arduo. Ma la leva economia sarà fondamentale per sostenere i processi di integrazione. Il fattore dell’innovazione tecnologica giocherà un ruolo importante”. A dirlo è l'ambasciatore d'Italia in Israele Sergio Barbanti, intervenendo alla prima edizione di “ComoLake2023 - Next Generation Innovations” - la “Cernobbio del digitale” - che si svolge nei giorni 5, 6 e 7 ottobre a Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como. L’Italia “è uno dei motori che dinamizzerà” le relazioni globali che “collegano oriente e occidente. È anche uno dei corridoi che collegherà Israele all’Asia, le cui ricadute sono molteplici anche per il mondo industriale italiano” ha spiegato l’ambasciatore. Barbanti ha ricordato che in Medioriente “c’è uno sforzo in atto di potenziamento e trasformazione delle loro economie”, riportando l’obiettivo esposto dal principe Saudita, che ha affermato come la nuova Europa è il Medioriente e il nuovo rinascimento globale avverrà nel Medioriente, dove si intersecano Europa, Asia e Africa. Il ruolo che Israele può svolgere nella regione “è data dalla superpotenza tecnologica, fondamentale, al quale può partecipare l’Italia” ha concluso Barbanti.(Rem)