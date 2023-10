Roma: Bonelli (Avs), in piazza per dare voce a chi chiede futuro sostenibile e lavoro dignitoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi siamo in piazza per dare voce a chi chiede un futuro sostenibile, un lavoro dignitoso e un sistema sanitario ed educativo robusto e accessibile”. Lo ha diichiarato il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, a "La via maestra", la piazza convocata dalla Cgil a Roma. “Il Paese – ha proseguito – vive una profonda crisi economica e sociale e il governo Meloni, anziché sostenere i più vulnerabili e affrontare temi cruciali come la crisi climatica, fa esattamente l'opposto: riduce le risorse per la sanità, l'istruzione e i trasporti pubblici, eppure decide di finanziare un'opera faraonica e anacronistica come il ponte sullo Stretto di Messina che sottrarrà 15 miliardi di euro alle finanze pubbliche per accontentare i capricci di Salvini”. “Mentre trasforma la disperazione umana dei migranti in uno strumento di propaganda elettorale – ha aggiunto –, il governo trascura le vere necessità delle famiglie italiane, non incassando la tassa sugli extraprofitti delle grandi lobby energetiche prevista dal governo Draghi, ovvero 8,3 miliardi di euro: quei soldi servivano alle famiglie italiane, appartengono alle famiglie italiane che, a causa di una crescente povertà, in particolare energetica, e di bollette sempre più alte, faticano ad arrivare a fine mese. Questo ci mostra chiaramente da che parte si posiziona questo governo: dalla parte dei più forti mentre fa la guerra ai poveri”. “È essenziale unire le forze per difendere i valori fondamentali della nostra società e della nostra Costituzione", ha concluso. (Rin)