Medio Oriente: incaricata d’affari Usa a Gerusalemme, in costante contatto con autorità Israele

- Gli Stati Uniti sono in costante contatto con le autorità israeliane e sostengono pienamente il diritto dello Stato ebraico a difendersi da “simili atti terroristici”. Lo ha scritto sui social l’incaricata d’affari Usa in Israele, Stephanie Hallett, ribadendo la condanna “agli attacchi indiscriminati dei terroristi di Hamas contro i civili israeliani”. Nelle scorse ore la Casa Bianca ha riferito anche di un colloquio tra il consigliere alla sicurezza nazionale Jake Sullivan e l'omologo israeliano, Tzachi Hanegbi, precisando che i due “rimarranno in contatto”.(Res)