Maltempo: Borgonzoni, con Cinecittà raccolti 300 mila euro per Forlì e Sant'Agata sul Santerno (2)

- "Cinecittà ha aperto subito un conto dedicato, che ha superato i 300 mila euro. Abbiamo anche destinato una parte degli incassi delle nostre attività espositive a questo scopo" ha detto la presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia. "I principi ispiratori della nostra società sono innanzitutto culturali, hanno un valore pubblico, e sono convinta – ha aggiunto – che la cultura e l'audiovisivo possano essere un sostegno dei cittadini anche nei momenti di difficoltà, come questo. Con la raccolta dei fondi ci auguriamo di aver mandato al Paese un segnale concreto di coesione e solidarietà". I fondi sono stati già versati alle amministrazioni locali di Forlì e Sant'Agata sul Santerno, in provincia di Ravenna, e sono destinati al ripristino della palestra comunale del Polisportivo "Giulianini", utilizzata da atleti e da studenti della zona, e al ripristino del "Palazzo dei Contadini", sede del Centro polivalente per attività socioculturali e solidali. (Rin)