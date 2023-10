Medio Oriente: media palestinesi, a Gaza 161 morti e quasi mille feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di 161 palestinesi morti e 930 feriti il bilancio dei bombardamenti lanciati da Israele sulla Striscia di Gaza dopo l'infiltrazione di uomini armati del movimento Hamas nello Stato ebraico, costato la vita a 40 israeliani e il ferimento di quasi 800 persone. Lo riferiscono i media palestinesi, secondo cui a Gaza City i morti sono 35 e i feriti 160, a Khan Yunis 45 morti e 180 feriti, nel nord della Striscia di Gaza 40 morti e circa 200 feriti. Nel centro della Striscia di Gaza i bombardamenti hanno provocato 29 morti e 311 feriti, mentre a Rafah 12 morti e 80 feriti. Secondo la polizia israeliana, almeno 60 palestinesi si sarebbero infiltrati in Israele e sono in corso scontri a fuoco in diverse locali. Giovani israeliani hanno dichiarato all'emittente pubblica "Kan" che alcuni uomini armati hanno sparato all'impazzata dove c'era una festa a cui partecipavano circa 5.000 persone in una zona aperta, vicino al kibbuz Rehim, nel sud di Israele.(Res)