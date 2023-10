Innovazione: Di Franco (Lutech), focus su euro digitale, Europa assuma ruolo guida L’Europa per mantenere la propria sovranità politica “è importante che mantenga la propria sovranità digitale e tecnologica”. L’euro come elemento monetario “verrà impatta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa per mantenere la propria sovranità politica “è importante che mantenga la propria sovranità digitale e tecnologica”. L’euro come elemento monetario “verrà impattato in maniera impattante dalla rivoluzione digitale”, per questo l’Europa e l’Italia “devono assumere un ruolo di guida in questa trasformazione e non attendere che questo avvenga per poi correre ai ripari”. A dirlo è Giuseppe Di Franco, Managing Director di Lutech rispondendo a margine della prima edizione di “ComoLake2023 - Next Generation Innovations” - la “Cernobbio del digitale” - che si svolge nei giorni 5, 6 e 7 ottobre a Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como. Sull’euro digitale, la parola chiave è ‘digitale” ha sottolineato Di Franco, perché “è una trasformazione pervasiva, tocca tanti aspetti della pubblica amministrazione, dell’impresa e della politica”. I tempi per vedere a terra i progetti sul campo dell’euro digitale “li detterà in maniera importante la politica e le istituzioni monetarie europee, oggi è importante che comprendere che cambiamenti significativi nel campo tecnologico vanno preparati” ha spiegato Di Franco, concludendo che: “È importante che si pensi oggi all’evoluzione dell’euro digitale come ogni cambiamento digitale per essere pronti ad accoglierle”.(Rem)