Medio Oriente: Musumeci, aggressione a Israele suscita sdegno e condanna

- La terrificante aggressione delle milizie palestinesi di Hamas al popolo di Israele non può che suscitare sdegno e ferma condanna. Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci. “Con questa folle e vile iniziativa – ha proseguito – si allontana l’obiettivo di pace faticosamente inseguito in quella regione, con il rischio di ricreare un clima di destabilizzazione nel bacino euro-afro-mediorientale”. “In questo difficile momento – ha concluso – mi sento vicino alle famiglie delle vittime”. (Rin)