Medio Oriente: consigliere di Khamenei si congratula con Hamas per attacco contro Israele (3)

- Alle dichiarazioni di Khamenei aveva risposto il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu. Mentre il "regime terroristico" della guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, "esporta rovina e distruzione", Israele promuove il progresso e la pace, aveva dichiarato il premier israeliano. Netanyahu aveva inoltre affermato: "Proprio come l’Iran non ci ha impedito di portare a compimento gli accordi di Abramo, non ci impedirà nemmeno di espandere ulteriormente il cerchio della pace a beneficio dei cittadini di Israele, dei popoli della regione e di tutta l’umanità". (Res)