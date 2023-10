Repubblica Ceca: crisi in Medio Oriente, annullata riunione intergovernativa con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le consultazioni tra i governi della Repubblica Ceca e di Israele, che avrebbero dovuto svolgersi lunedì 9 ottobre a Praga sono state annullate a causa del peggioramento della situazione in Israele. Lo ha annunciato il portavoce del governo ceco Vaclav Smolka. "L'incontro congiunto dei governi ceco e israeliano, previsto lunedì a Praga, non avrà luogo a causa dell'attuale situazione in Israele", ha dichiarato Smolka. Nel programma di lavoro del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu figuravano anche gli incontri con il presidente ceco Petr Pavel e con i vertici dei due rami del Parlamento. Il primo ministro ceco Petr Fiala ha condannato sul social network X (ex Twitter) gli attacchi missilistici giunti dalla Striscia di Gaza contro Israele. "Condannano gli attacchi terroristici contro Israele. Penso alle vittime innocenti della violenza e auguro ai miei amici israeliani di affrontare la situazione il più presto possibile e di realizzare il loro desiderio di vivere in pace e sicurezza. La Repubblica Ceca ha pienamente ha sostenuto e continuerà a sostenere Israele mentre lotta per raggiungere questi obiettivi", ha scritto il capo del governo ceco. (Vap)