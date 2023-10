Roma: Trombetti (Pd), Piano Casa equilibrato, polemiche non riflettono realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano Casa "è un provvedimento equilibrato" e "le parole dei consiglieri del Movimento 5 stelle del Municipio Roma III sul tema riflettono una scarsa conoscenza della situazione reale". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino del Pd e presidente della commissione Patrimonio Yuri Trombetti. "Il Piano Casa è frutto di un lavoro responsabile che riflette l'attuale situazione dell'emergenza abitativa della Capitale. Un punto fondamentale è il passaggio da casa a casa, che permette di liberare gli immobili occupati e di evitare nuove occupazioni, perché grazie anche al reperimento di nuovi alloggi i nuclei familiari ottengono una nuova sistemazione abitativa - spiega -. E' infatti inaccettabile pensare a sgomberi eseguiti senza rispettare questi criteri, lasciando famiglie, anziani, persone in condizione di fragilità e sicuramente di precarietà economica e sociale senza una soluzione abitativa alternativa". (segue) (Com)