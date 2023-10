Medio Oriente: Podolyak, Russia sta causando distruzione dell'ordine globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ostilità in Israele e i massicci attacchi missilistici sono il risultato della distruzione della sicurezza globale da parte della Russia. Lo ha scritto Mykhailo Podolyak, consigliere del capo dell'ufficio del presidente, su X. "Conseguenze. Tutto ciò che la Russia fa in Ucraina è la distruzione della sicurezza globale, delle regole globali, degli accordi globali. Di conseguenza, il mondo precipita nel caos e le cellule terroristiche iniziano a comportarsi in modo sempre più provocatorio, aggressivo e persino a dichiarare guerra al mondo intero", ha osservato Podolyak. Il consigliere presidenziale ritiene che la sconfitta della Russia potrà riportare il mondo alla stabilità. Podolyak ha definito Mosca "lo sponsor principale del terrorismo globale e l'autore del crollo del diritto internazionale". (Kiu)