Siria: Turchia, "neutralizzati" 14 combattenti curdi nel nord del Paese

- Le forze di sicurezza turche hanno “neutralizzato” almeno 14 combattenti delle Unità di protezione dei popoli (Ypg) e del Partito dei lavoratori del Kurdistan iracheno (Pkk) nel nord della Siria. Lo ha annunciato oggi il ministero della Difesa nazionale. Le autorità turche usano il termine "neutralizzare" per implicare che i terroristi in questione si siano arresi, siano stati uccisi o catturati. Alcuni giorni fa, il parlamento turco ha prorogato di due anni il mandato dell'operazione turca in Siria.(Tua)