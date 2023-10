Roma: in Campidoglio incontro su ruolo periferie, Luparelli (Sce) "da Meloni solo repressione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto ieri nella Sala della Protomoteca del Campidoglio il congresso "La città pubblica a un bivio. Rinascita o eterna periferia". All'evento hanno partecipato l'assessore al Decentramento di Roma, Andrea Catarci, l'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia, il deputato del Pd, Roberto Morassut, e il consigliere capitolino di Sinistra civica ecologista, Alessandro Luparelli, oltre a diversi comitati di quartiere ed esperti. E' quanto si legge in una nota di Luparelli. "Il governo attua solamente scelte nefaste e repressione nelle periferie - ha affermato il consigliere capitolino di Sce -. Abbiamo incontrato i comitati di quartiere per dare loro forza rispetto alle scelte nefaste che ha fatto il governo Meloni. I tagli alle periferie sono politiche che vanno a colpire i ceti deboli. Sono evidenti perché il taglio ai fondi, e annullare progettazioni in fase di partenza avanzata, significa venire meno all'impegno per la riqualificazione e per il rilancio delle periferie", ha aggiunto. (segue) (Com)