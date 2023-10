Roma: in Campidoglio incontro su ruolo periferie, Luparelli (Sce) "da Meloni solo repressione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se da una parte - ha sottolineato Luparelli - si tolgono i fondi per gli interventi di riqualificazione, per i servizi, per la scuola e per le persone in difficoltà, dall'altra il governo interviene semplicemente in termini di ordine pubblico e repressione. Ci sembra che questo sia l'anno zero della città", conclude. Durante l'iniziativa, l'assessore Catarci ha invece sottolineato l'importanza della presenza delle istituzioni locali e delle realtà sociali e culturali della città nei quartieri più problematici. "La prima cosa nelle difficoltà - ha proseguito Catarci - è esserci e oggi in molti quartieri periferici di Roma c'è bisogno di intensificare la presenza, con i livelli istituzionali e come realtà di base, politiche, sociali e di movimento, a sostegno delle reti territoriali e dell'associazionismo impegnati a costruire legami di comunità. Bisogna sempre ricordare l'insegnamento del grande poeta Izet Sarajlić, che sotto il bombardamento di Sarajevo e mentre da tutto il mondo gli venivano rivolti inviti a lasciare la sua casa per mettersi in salvo, lui restava in fila per l'acqua razionata con la sua gente, senza esitazione. Decideva di esserci, di essere parte degli sforzi della resistenza e di quelli successivi". (segue)