Roma: in Campidoglio incontro su ruolo periferie, Luparelli (Sce) "da Meloni solo repressione" (3)

- "Non ci sono bombe a Roma - ha aggiunto Catarci - ma tante problematiche sociali legate a reddito, lavoro, istruzione, sanità e altri servizi essenziali da cui dipende la qualità della vita che vanno affrontate con decisione e spirito di solidarietà, che richiedono sforzi maggiori e presa in carico collettiva. In particolare laddove più aggressive sono le organizzazioni criminali che sostituiscono il loro welfare a quello vero che è pressoché inesistente: dobbiamo esserci di più dove maggiori sono le difficoltà. Tutta Roma è casa nostra e le persone, le organizzazioni sul campo non devono mai sentirsi sole o deboli, perchè non si tratta mai di questioni unicamente locali se quartieri e quadranti vengono a essere espropriati del diritto a una vita dignitosa - ha concluso -. Sul rafforzamento delle reti locali solidali bisogna fare leva, perché la contesa con la criminalità come quella con le povertà crescenti va vinta in un corpo a corpo tutti i giorni". (Com)