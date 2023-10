Medio Oriente: Tajani, 18 mila italiani in Israele e 250 a Gaza, tutti in contatto nostre autorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 18 mila gli italiani con doppio passaporto che vivono in Israele e circa una ventina di italiani nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando alla stampa da Matera, in Basilicata. “Tutti sono stati avvisati” dall'Unità di crisi della Farnesina, ha detto Tajani. “L'Unità di crisi, ambasciata a Tel Aviv e consolato a Gerusalemme stanno seguendo e sono a disposizione di tutti gli italiani che sono in Israele e nella Striscia di Gaza. Abbiamo invitato tutti alla massima prudenza e a non muoversi troppo perché la situazione è veramente incandescente”, ha detto Tajani. “Gli italiani sono seguiti con la massima attenzione, questa è la priorità del governo che condanna l'attacco di Hamas” e “riconosciamo il diritto di Israele a difendersi”, ha aggiunto il ministro.(Res)