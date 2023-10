Viterbo: spacciava cocaina mentre era ai domiciliari, arrestato 32enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era agli arresti domiciliari ma continuava a gestire una fitta rete dello spaccio di cocaina a Viterbo. Si tratta di un 32enne albanese trasferitosi da poco in città, che aveva avviato un complesso sistema di spaccio di cocaina, nonostante fosse ristretto ai domiciliari. Insieme a lui è stato arrestato un altro giovane e sono stati sequestrati circa 200 grammi di cocaina e 650 euro in contanti. L'azione dei carabinieri è iniziata con l'arresto di un pusher viterbese di 45 anni, avvenuto nella stessa serata, fermato da una pattuglia del radiomobile in via Ippolito Nievo e in possesso di un involucro da 5,20 grammi di cocaina. Avuta contezza che la droga era stata appena acquistata da un 32enne che abitava in zona, e in quel momento agli arresti domiciliari proprio per i suoi precedenti legati allo spaccio, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione di quest'ultimo durante la quale sono stati rinvenuti 3 involucri contenenti cocaina, nascosti negli indumenti del sospettato, con un peso complessivo di circa 200 grammi. Il valore stimato della droga sequestrata supera i 10 mila euro. (Rer)