Milano: Comune riduce di 15 giorni la stagione termica, riscaldamenti accesi il 22 ottobre

- È stata firmata e pubblicata sul sito del Comune di Milano, l'ordinanza sindacale per l'imminente stagione termica che definisce la riduzione del periodo di esercizio, degli orari e delle temperature di funzionamento degli impianti termici a uso riscaldamento sul territorio del Comune di Milano. Il periodo durante il quale è consentita l'accensione degli impianti partirà il prossimo 22 ottobre e terminerà l'8 aprile 2024: l'Amministrazione riduce di 15 giorni la durata complessiva della stagione termica, posticipandone la partenza (prevista per legge il 15 ottobre) e anticipando il termine (stabilito il 15 aprile). Ancora, per quanto riguarda il funzionamento giornaliero degli impianti, l'ordinanza stabilisce un massimo di 13 ore (invece di 14), comprese tra le ore 5 e le ore 23. La temperatura massima consentita per gli edifici residenziali sarà di 19 gradi + 2 gradi di tolleranza, ridotta di un grado rispetto ai 20 C previsti per legge. Da queste prescrizioni restano escluse alcune categorie di edifici, tra cui quelli adibiti a ospedali, cliniche o case di riposo, le scuole materne e gli asili nido. (segue) (Com)