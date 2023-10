Lazio: convocato Tavolo tra Regione e aziende del territorio per riforma su edilizia residenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, presso la Giunta regionale del Lazio, alla presenza del capo di Gabinetto della Regione Lazio si è tenuto un incontro con i rappresentanti, presidenti, commissari e direttori delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale, per delineare l’indirizzo e il lavoro intrapreso dalla nuova Giunta regionale per l’elaborazione di una riforma organica della disciplina vigente, che si prevede possa giungere a definizione entro la fine del 2023. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. "La volontà è quella di superare il distacco purtroppo esistente tra Regione e aziende territoriali, avviando un lavoro di concertazione finalizzato ad evidenziare, in un unico Tavolo permanente da convocare con determinata periodicità, le problematiche esistenti sul territorio per ragionare sulle possibili soluzioni", spiega l'assessore all’Urbanistica e alle Politiche abitative, Pasquale Ciacciarelli. (segue) (Com)