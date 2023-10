Medio Oriente: viceministro russo Bogdanov, cessare il fuoco e riprendere negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia chiede a Israele e Autorità nazionale palestinese (Anp) di cessare il fuoco e di tornare al tavolo dei negoziati: l'attuale escalation è una pericolosa ricaduta di un conflitto a lungo termine. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il ​​viceministro degli Esteri della Federazione Russa e inviato presidenziale per il Nord Africa e il Medio Oriente Mikhail Bogdanov. "Siamo in contatto con tutti e li invitiamo a un cessate il fuoco e a tornare al tavolo delle trattative. Siamo favorevoli a che tutte le questioni siano risolte pacificamente sulla base degli interessi reciproci", ha detto Bogdanov. Il viceministro russo ha osservato che la Russia è attualmente in contatto con Israele, Anp, Egitto e altri Paesi arabi per allentare la situazione. (segue) (Rum)