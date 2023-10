Imprese: Lollobrigida, fiere un modo per ascoltare gli imprenditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I numeri di questa fiera ci fanno capire l'importanza della nostra Nazione. Quando su settemila espositori più di mille sono italiani significa che il mondo ha fame e sete d'Italia. Questo è un fatto collegato alla percezione che i nostri prodotti danno nel mondo e alla nostra capacità di produrre, trasformare e presentare qualità". Lo ha sottolineato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida intervenendo ad Anuga, evento fieristico di rilevanza internazionale per il settore alimentare che si svolge a Colonia, in Germania, insieme al ministro tedesco dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, Cem Özdemir, all'ambasciatore d'Italia in Germania, Armando Varricchio, e al presidente dell'Ice, Matteo Zoppas. "Partecipare a questi appuntamenti – ha aggiunto il ministro – mi dà modo di visitare centinaia di aziende, parlare direttamente con ogni imprenditore per farmi raccontare i bisogni e confrontarsi su quello che possiamo mettere in campo con iniziative sinergiche, di sistema, che ci rendano sempre più competitivi". (segue) (Com)