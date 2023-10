Imprese: Lollobrigida, fiere un modo per ascoltare gli imprenditori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, il ministro Lollobrigida ha partecipato alla consegna del Premio Mercurio 2023, il riconoscimento assegnato ogni anno dall'Associazione Economica Italo-Tedesca Mercurio alle aziende distintesi nei rapporti economici e culturali tra Germania e Italia. A vincere l'edizione di quest'anno è Industrie De Nora, multinazionale italiana specializzata in elettrochimica e leader nelle tecnologie sostenibili e nell'industria dell'idrogeno verde. "La nostra capacità, come De Nora ha raccontato con la sua presenza ed esperienza, rappresenta quello che è un mondo che sa aprirsi e collaborare, e descrive quello che nella storia ci caratterizza. Noi siamo una Nazione di contaminazioni, siamo stati crogiolo di esperienze, e forse è questo che ci ha reso molto diversi da altre Nazioni, rappresentando qualità e continuando ad affermarci sui mercati esteri", ha spiegato il ministro Lollobrigida. (Com)