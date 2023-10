Leonardo: Calandrini (Fd'I), il nostro territorio può essere sempre più un polo attrattivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, alla cerimonia per il 50mo anniversario della sede Leonardo di Cisterna di Latina, è intervenuto anche il senatore Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Latina. "Leonardo Spa - ha sottolineato - rappresenta per l'Italia un motivo di orgoglio. È l'emblema della nazione che vogliamo: un'Italia che sa guardare avanti, innovativa. Rappresenta un asset strategico per la nostra nazione operando in settori cruciali, primo tra tutti la cyber security, che oggi rappresenta la vera sfida per la sicurezza degli Stati moderni. Leonardo è la migliore dimostrazione di come lo Stato, in questo caso il Ministero dell'Economia e delle finanze, sia in grado di controllare aziende strategiche rendendole all'avanguardia e anzi leader mondiali. Quello tra Leonardo e il territorio della provincia di Latina è un rapporto saldo: oltre a questa splendida sede dedicata alla Electronics Division, Leonardo è presente anche ad Aprilia, con l'area logistics. Realtà come quella che oggi celebriamo rappresentano quindi un volano economico, occupazionale e soprattutto un rafforzamento nell'interlocuzione con gli altri partner europei. Il mio augurio è che il nostro territorio, con i necessari interventi anche infrastrutturali, possa rappresentare sempre più un polo attrattivo per la stessa Leonardo, ampliando le sue piattaforme operative al servizio della crescita sostenibile, dell'innovazione e dello sviluppo umano, al servizio del nostro territorio ma, soprattutto, della nostra Nazione e dell'Europa intera. Vogliamo attirare qui conoscenze, professionalità e talenti, in un ecosistema regionale che vede insieme università, centri di ricerca e sistema produttivo, impegnati su obiettivi condivisi, primi fra tutti nuova e buona occupazione, transizione ecologica e digitale, riduzione delle distanze sociali e territoriali". (Rin)