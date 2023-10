Intelligenza artificiale: Ravasio (Oracle), importante "addestrarla" velocemente, a basso costo e in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per affrontare al meglio la sfida cruciale dell'Intelligenza artificiale "è importante addestrarla – o ‘allenarla’ - velocemente, efficientemente e a basso costo con grandissime quantità di dati, e con la sicurezza che informazioni e risultati decisionali possano rimanere in possesso del solo ente utilizzatore". Lo ha detto Giovanni Ravasio, vice presidente e Leader per le applicazioni cloud di Italia e Iberia, intervenendo a "Comolake 2023" organizzato da Now Italia a Villa Erba a Cernobbio. "Da fornitore di tecnologie per il data management sicuro ed efficiente - ha evidenziato - Oracle si è evoluta anche a Cloud Provider (“hyperscaler”) con un'offerta cloud di seconda generazione, concepita sempre con i principi della sicurezza massima dei dati, delle performance superiori e dell’innovazione continua. “Ed è proprio questo che oggi Oracle mette a disposizione delle PA locali e centrali, come partner della democratizzazione – intesa come semplicità di accesso e di utilizzo - di tecnologie abilitanti la transizione digitale di tutto il settore pubblico”. un’opportunità di crescita che – ha detto Ravasio – “può e deve rimanere forte anche dopo l’implementazione completa del PNRR, che ha portato tante risorse alla digitalizzazione”. (Rem)